Las novedades en la nómina de La Roja para los amistosos con Colombia en la fecha FIFA

La Roja anunció este miércoles la nómina de Nicolás Córdova para los dos amistosos que jugará Chile ante Colombia en la fecha FIFA de noviembre, y el listado de 26 jugadores cuenta con cuatro novedades respecto al plantel que jugó en septiembre pasado ante Canadá, Estados Unidos y México en Norteamérica.

En la defensa, figura el retorno de Guillermo Maripán, zaguero que ha sido habitual como titular en este interinato de Córdova.

Maripán, de 32 años, jugó sus últimos partidos con La Roja en junio pasado, en los amistosos contra RD del Congo y Portugal, que fueron preparatorios para esas selecciones antes del Mundial 2026.

Quien tuvo que esperar un largo tiempo para regresar es el volante Williams Alarcón.

El jugador de Boca Juniors, de 25 años, tuvo su última presencia con La Roja en octubre de 2024, ante Brasil en las Clasificatorias, cuando Ricardo Gareca estaba al mando de la selección nacional.

Finalmente, en la delantera destacand también dos retornos: Clemente Montes, de Universidad Católica, y Emiliano Ramos, de Everton.

Montes, autor del gol del triunfo de la UC ante la U en el clásico universitario el pasado domingo 1 de noviembre, tuvo su última citación con Chile en junio pasado, y fue suplente en la caída con Portugal.

Ramos, por su lado, vuelve a la citación después de un año. Su último y único partido con Chile fue ante Uruguay, en el cierre de las Clasifatorias para el Mundial 2026, un duelo que significó su debut con La Roja.

Los amistosos ante Colombia en la fecha FIFA de este mes están agendados para el viernes 13 de noviembre, en Cali, y el martes 17 de noviembre, en Santiago.