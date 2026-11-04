Los 26 convocados en La Roja para los amistosos con Colombia en Cali y Santiago
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Estos son los 26 convocados por Nicolás Córdova en la selección chilena para los dos amistosos contra Colombia en la fecha FIFA de noviembre. El primero será el viernes 13 de noviembre en Cali, y el segundo el martes 17 en Santiago.
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