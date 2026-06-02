Las tres alternativas que maneja la Roja para el amistoso ante RD Congo

Tras el veto surgido desde del Municipio de La Línea de la Concepción en torno al amistoso del próximo martes 9 entre RD Congo y Chile por el brote de ébola que azota el país africano, desde la Federación de Fútbol de Chile ya trabajan para que el partido se juegue.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, la primera vía es convencer al alcalde de la mencionada comuna, Juan Franco, para que cambie de decisión y autorice el duelo tal como estaba previsto.

El argumento para ello es que el elenco africano visitará el miércoles 3 de junio a Dinamarca para jugar ante el combinado local en un duelo que no tiene ningún tipo de restricción.

De no prosperar, desde la directiva del fútbol chileno ven viable jugar el partido a puertas cerradas, tal como estaba planificado, en el Estadio Municipal de La Línea de Concepción.

La tercera alternativa es cambiar el partido de sede y llevarlo a otro lugar de Europa, algo que según avisan desde el entorno de la Roja no complica la planificación dado que el plantel viajó en un vuelo chárter.

El duelo tiene como programación original el próximo martes 9 de junio a las 10:00 horas. Antes, la Roja juega con Portugal, este sábado 6, a las 13:45 horas en Oeiras.