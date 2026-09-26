Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
Lucas Cepeda fue expulsado en el primer tiempo del amistoso ante Canadá
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Autor: Redacción Cooperativa
El atacante de Elche recibió roja luego de dar una patada en el rostro a
El atacante de Elche recibió roja luego de dar una patada en el rostro a
El delantero Lucas Cepeda vio tarjeta roja en el tramo final del primer tiempo entre la selección chilena y Canadá, jugado en Toronto.
El futbolista de Elche fue expulsado por dar una patada en el rostro a Richie Laryea en el minuto 36.
Por esta infracción, Chile estará gran parte del partido en inferoridad numérica.
Minutos antes la selección dirigida por Nicolás Córdova, que cae 1-0, tuvo un gol anulado por posición de adelanto.