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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Lucas Cepeda fue expulsado en el primer tiempo del amistoso ante Canadá

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Autor: Redacción Cooperativa

El atacante de Elche recibió roja luego de dar una patada en el rostro a

Lucas Cepeda fue expulsado en el primer tiempo del amistoso ante Canadá
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El delantero Lucas Cepeda vio tarjeta roja en el tramo final del primer tiempo entre la selección chilena y Canadá, jugado en Toronto.

El futbolista de Elche fue expulsado por dar una patada en el rostro a Richie Laryea en el minuto 36.

Por esta infracción, Chile estará gran parte del partido en inferoridad numérica.

Minutos antes la selección dirigida por Nicolás Córdova, que cae 1-0, tuvo un gol anulado por posición de adelanto.

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