Luto en el fútbol chileno: Falleció Adán Godoy, histórico arquero mundialista con La Roja en 1962

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) informó este domingo el sensible fallecimiento a los 89 años de Adán Godoy, histórico exarquero de La Roja, integrante del plantel que terminó tercero en el Mundial de Chile 1962.

Godoy, oriundo de atacama, debutó profesionalmente en Colo Colo, pero los mejores momentos de su carrera fueron en Santiago Morning.

Su rendimiento lo llevó a ser elegido por Fernando Riera en la selección chilena, siendo el arquero suplente en La Roja que disputó el Mundial de 1962 en nuestro país.

Sin embargo, tuvo la chance de jugar el histórico partido contra Yugoslavia por el tercer lugar que ganó Chile en el Estadio Nacional, manteniendo el arco sin goles.

También fue citado para el Mundial de Inglaterra en 1966, pero una lesión le impidió jugar en el torneo.

En su carrera a nivel de clubes, también tuvo pasos por Universidad Católica y Audax Italiano, retirándose a los 43 años en Santiago Morning, en 1979.

En el palmarés, sólo ganó dos títulos: Fue campeón con la UC en 1966, y conquistó la Segunda División con Santiago Morning en 1974.