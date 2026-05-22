Everton quiere seguir escalando en la Liga ante un encendido Coquimbo Unido

La fecha 13 de la Liga de Primera comenzará este viernes 22 de mayo con el duelo entre Everton de Viña del Mar y Coquimbo Unido en Sausalito, con ambos equipos en prometedores presentes.

Los "ruleteros" vienen al alza con un invicto de tres partidos y dos triunfos consecutivos que los tienen séptimos con 18 puntos, a solo uno de la zona de Copa Sudamericana.

El último resultado del equipo de Walter Ribonetto fue un 2-0 como visitante sobre el colista Deportes Concepción, que sumada a la derrota de Unión La Calera le permitió al "Eforé" dejar atrás aquellas fechas donde borderaron los puestos de descenso.

Al frente estará un elenco "pirata" que llega con la tranquilidad de haber sellado su clasificación a octavos de final de Copa Libertadores tras vencer por 3-0 a Deportes Tolima y el posterior empate de Nacional con Universitario.

La meta alcanzada permitirá a Hernán Caputto administrar las cargas de la última fecha copera a mitad de semana, aunque la tarea local también es exigente al estar quintos con 19 puntos, a solo tres del escolta Huachipato.

El más reciente encuentro del torneo chileno para Coquimbo fue un triunfo de 3-0 ante Audax Italiano. Lamentablemente, estará la baja del arquero Diego Sánchez, lesionado en el duelo internacional con Tolima.

La contienda arrancará a las 15:00 horas, tras un polémico cambio de horario decretado por la Delegación Presidencial de Valparaíso, cambiando a 72 horas del día del partido la programación original que era a las 20:00.

El arbitraje estará a cargo de Héctor Jona y podrás seguir los movimientos del marcador en Cooperativa.cl.