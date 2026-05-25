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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Marcar a Cristiano Ronaldo? Diego Ulloa palpitó el amistoso de La Roja con Portugal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El lateral de Colo Colo es uno de los citados por Nico Córdova para la gira europea.

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Diego Ulloa, lateral de Colo Colo y citado en la selección chilena por Nicolás Córdova, palpitó el amistoso contra Portugal que se disputará en la fecha FIFA de junio y abordó la posibilidad de tener que marcar a la gran estrella lusa, Cristiano Ronaldo.

En diálogo con TNT Sports, Ulloa fue consultado sobre marcar a CR7 y reaccionó con risas: "Eso se verá en el momento, pero vamos a darlo todo nomas", declaró el defensor.

Ulloa también analizó el triunfo sobre la UC en el Clásico disputado en el Claro Arena, en la Liga de Primera.

"Necesitábamos ganar un clásico, estábamos en deuda con todo el pueblo colocolino, necesitábamos la victoria", declaró.

Además, valoró la reacción del equipo tras estar abajo en el marcador.

"Dentro del partido tuvimos que cambiar el sistema, pero de todas maneras los compañeros se adaptan y dicen que sí a cualquier formación", sentenció.

El próximo partido de Colo Colo será el sábado ante La Serena, a las 15:00 horas (19:00 GMT) en La Portada.

Con La Roja, los amistosos serán el sábado 6 de junio ante Portugal, a las 13:45 horas (17:45 GMT) en Oeiras; y el martes 9 se enfrentará a República Democrática del Congo, a las 10:00 horas (14:00 GMT) en Cádiz, España.

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