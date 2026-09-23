Marcelino Núñez: Estoy contento y motivado de cara a los tres amistosos de La Roja

El mediocampista Marcelino Núñez mostró su satisfacción por regresar a la selección chilena y aseguró que afronta con entusiasmo los tres compromisos amistosos que tendrá el combinado nacional en la gira por Norteamérica.

"Primero, muy contento de sumar otra convocatoria a la selección. Hace tiempo que no estaba viniendo por el tema de lesiones, pero estoy muy contento y motivado de cara a estos tres partidos que son muy importantes", señaló.

Sobre lo que puede aportar al equipo nacional desde su experiencia en Inglaterra, Núñez apuntó principalmente a la intensidad: "Otra intensidad, el tema de la Premier, la mejor liga del mundo. Buena disposición a mis compañeros, motivación a mis compañeros, yo creo que eso es lo primordial", indicó.

El volante también se refirió a su adaptación al fútbol inglés y reconoció que jugar en la Premier League representa uno de los grandes objetivos que tenía desde pequeño. "Esto es lo que quería, el sueño desde niño. Uno siempre ve la Premier desde chico y gracias a Dios pude cumplir este sueño. Los primeros partidos fueron muy positivos, arranqué superbién y debuté en la Premier. Es otro nivel", sostuvo.

En esa línea, aseguró que el buen presente de futbolistas nacionales en las principales ligas puede beneficiar al fútbol chileno. "Si andamos bien, yo y Darío, y en general Suazo, Cepeda, que están en las mejores ligas del mundo, le abrimos el paso a muchos chilenos para que puedan llegar", explicó.

Núñez también destacó el trabajo de Nicolás Córdova al mando del combinado nacional. "El entrenador es superbueno. Los entrenamientos son técnicamente muy buenos, muy parecidos a los entrenamientos europeos. Me gusta mucho la idea y el grupo está muy unido", afirmó.

Finalmente, el mediocampista apuntó a los desafíos de largo plazo de la selección: "Tenemos que seguir este camino para poder competir ahora en estos tres partidos y el día de mañana poder clasificar al Mundial", cerró.

Chile enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México en su gira por Norteamérica.