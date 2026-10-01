Mario Lepe defendió a Marcelino: Cuando pasa algo así, es porque hay una situación muy fuerte

Mario Lepe, histórico ídolo de Universidad Católica, defendió a Marcelino Núñez por su salida de la selección chilena y señaló que tuvo que haber sido una situación "grave" para que tomara esa medida. Además, repasó al DT Nicolás Córdova por sus declaraciones.

"Cuando pasa algo así, es porque hay una situación fuerte al interior de la selección. Sin duda que es así, él no se puede ir porque se quiere ir, simplemente", declaró Lepe en diálogo con T13.

Lepe, quien conoció a Marcelino en su proceso de formación como jugador en la UC, remarcó que "es un chico bien educado. Un chico muy humilde, sencillo. Es un chico que tiene la fe de Dios y anda muy bien en su cabeza. Para mí es algo inesperado".

"No creo que Marcelino haya tomado una decisión porque alguien le dijo que era feo o porque era malo. No, la situación tuvo que haber sido una situación bastante compleja para que él tomara esa medida", precisó.

Finalmente, respecto a la salida de Núñez, Lepe insistió que "él tiene que tomar en cuenta que este tipo de cosas trae repercusiones, no solo en la selección sino también en su vida como futbolista. Entonces, lo veo, lo encuentro gravísimo".

"Un chico seleccionado, por las razones que sea, no puede retirarse de una selección. Y es así, tiene que haber sido algo muy grave y ahí hay que ver, conversar y tomar medidas", aseveró.

"Creo que Córdova se ha equivocado"

Lepe también cuestionó el manejo comunicacional de La Roja, apuntando que "hay un hermetismo muy fuerte. Creo que no corresponde".

"Es nuestra selección y necesitamos toda la información, porque somos nosotros, todos los que vivimos acá en Chile, los que vamos al estadio, alentamos y queremos que les vaya bien", explicó.

"No puede ser que un jugador de la nada salga y se vaya sin decir nada, sin ninguna explicación. Y la selección todavía no sale con alguna información", añadió.

Por último, el excapitán cruzado criticó a Córdova, señalando que "se ha equivocado un poco en algunas declaraciones".

"Creo que a muchos jugadores no les gustó algunas cosas...algunos ejemplos que han sacado y que al interior no caen muy bien. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace las declaraciones, porque involucra a mucha gente", sentenció.