Millán y duelo con Portugal de Cristiano Ronaldo: "Es un honor jugar contra él"

El seleccionado chileno Lautaro Millán, jugador de Independiente, valoró su presente en la Roja y se mostró ilusionado con los amistosos que el equipo nacional disputará ante Portugal y RD Congo, rivales mundialistas que aparecen como una exigente prueba para el equipo dirigido por Nicolás Córdova.

"Me agarra en un presente muy bueno, en un presente que sumé muchos minutos en mi club, así que también agradecerle a la selección que me dio la confianza, me dio muchas ganas de venir", expresó Millán, quien destacó que el plantel tendrá varios días de trabajo para preparar los compromisos internacionales.

"Tenemos una semanita acá trabajando muy larga, creo que la vamos a preparar muy bien. Son dos rivales muy duros, pero nosotros tenemos nuestras herramientas. Podemos dar ese salto de mostrar que estos partidos se juegan bien y ojalá que nos vaya muy bien estas dos fechas", agregó el futbolista.

Millán también abordó el desafío de enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo y reconoció la relevancia del capitán luso en el fútbol mundial: "Creo que es un jugador muy importante. Estuvo peleando siempre ahí arriba con Messi y para nosotros es un honor jugar contra él. Hay jugadores muy importantes en esa selección, pero tenemos que trabajar a nuestro juego, tenemos herramientas para hacer un buen partido".

El volante además proyectó el camino de la selección chilena hacia los próximos años: "Creo que si pensamos en adelante y proyectamos algo lindo con el grupo, podemos apuntar al Mundial 2030. Es el objetivo, pero primero es paso a paso y adaptarlo bien con los compañeros. El nivel está".

En esa línea, destacó el recibimiento que tuvo dentro del plantel y agradeció el respaldo de sus compañeros: "Desde el primer día que vine me recibieron de la mejor manera. Eso te ayuda para agarrar mucha confianza, para adaptarte al grupo". Además, recordó el apoyo de Gabriel Suazo: "Me dio esa herramienta para que esté tranquilo, que haga lo que hago siempre y por eso siempre estoy agradecido".

Millán cerró con palabras para Maximiliano Gutiérrez, su compañero en Independiente, quien también vive un proceso de adaptación en el fútbol argentino: "A Maxi, la adaptación allá es muy complicada, es otro fútbol, pero después se fue adaptando. Ahora está en un presente muy bueno, está haciendo unos partidos muy buenos. Eso le sirve para agarrar confianza y es un chico que te escucha, que aprende mucho".

¿Cuándo juega Chile con Portugal?

Chile enfrentará a Portugal el sábado 6 de junio, a las 13:45 horas de nuestro país, en el Estadio Nacional de Oeiras, en las cercanías de Lisboa.

¿Cuándo juega Chile con RD Congo?

La Roja jugará contra RD Congo el martes 9 de junio, a las 16:00 horas local, en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción, en España.