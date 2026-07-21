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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

IFFHS eligió a Messi como el mejor jugador del Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol destacó el rendimiento del capitán argentino, quien terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias.

IFFHS eligió a Messi como el mejor jugador del Mundial 2026
 EFE
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Lionel Messi, capitán de la selección argentina, fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), luego de conducir a la Albiceleste hasta la final del torneo.

La organización explicó que la distinción se resolvió mediante un índice general de rendimiento basado en las calificaciones de cada partido, los goles, las asistencias y el impacto conseguido durante las rondas eliminatorias.

Messi disputó los siete encuentros de Argentina y acumuló 626 minutos en cancha. Durante la competencia marcó ocho goles y entregó cuatro asistencias, alcanzando una participación directa en 12 conquistas.

El delantero de Inter Miami también registró una calificación promedio de 8,33 puntos y terminó con el índice más alto entre todos los jugadores analizados por la IFFHS.

"Después de un análisis exhaustivo de cada actuación registrada en el Mundial 2026, el veredicto es inequívoco", señaló la entidad al comunicar el reconocimiento.

La IFFHS destacó especialmente la regularidad de Messi desde la fase de grupos hasta la definición del certamen y la influencia que tuvo en el avance del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"No es producto de una brillantez aislada, es la marca de una excelencia sostenida y decisiva desde la fase de grupos hasta los partidos más importantes del torneo", sostuvo el organismo.

Además, la federación remarcó que su sistema otorgó una mayor ponderación al desempeño durante las eliminatorias, instancia en la que Messi resultó determinante para que Argentina alcanzara la final ante España.

"Lionel Messi es el mejor jugador de la IFFHS, no por sentimiento ni por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos", concluyó la publicación.

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