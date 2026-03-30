Nicolás Córdova tras caída ante Nueva Zelanda: La derrota duele, pero sirve para crecer

Nicolás Córdova, DT de La Roja, analizó la dura goleada que sufrió la selección por 4-1 ante Nueva Zelanda en Auckland, y afirmó que "sirve para crecer", señalando que este proceso debe continuar en el equipo nacional.

"Si se considera solo el resultado, este partido se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es que cuando generas una renovación de jugadores, estás expuesto a este tipo de situaciones contra un rival que jugará el Mundial. La derrota duele, pero sirve para crecer. Este proceso tiene que seguir", declaró Córdova en la sala de prensa en el estadio Eden Park.

En el análisis del encuentro, Córdova afirmó que, pese a trabajar los balones detenidos, no pudieron contrarrestar a los neozelandeses, y apuntó que "la expulsión de Darío (Osorio) condicionó el partido".

Además, Córdova valoró que Chile tuviera la posibilidad de jugar en la fecha FIFA, "a pesar de que puedes tener este tipo de resultados".

"Estamos apostando a la renovación con jugadores jóvenes, pero no es llegar y traer a la sub 20. Esto se tiene que ir dando paulatinamente. Lo importante es que los más jóvenes se vayan insertando y que podamos llegar con estos jugadores a las próximas Clasificatorias", explicó Córdova.

Por último, manifestó que "hay que sacar lo positivo de esta gira. Tenemos un grupo muy trabajador, donde los jugadores grandes acompañan a los más chicos en el proceso. Ganamos un partido y perdimos otro. Más adelante veremos qué es lo que pasa".