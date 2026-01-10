Nueva Zelanda confirmó a La Roja para el FIFA Series de marzo

La selección chilena arrancará el 2026 con el torneo amistoso FIFA Series en la ventana internacional de marzo, instancia que quedó oficializada por su país sede; Nueva Zelanda.

El director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda (NZF), Andrew Pragnell, ratificó la celebración de los cotejos tras un sorpresivo primer anuncio desde Cabo Verde, otro de los cuatro participantes junto a Finlandia.

"Es muy raro que tengamos la oportunidad de traer rivales sudamericanos y europeos a Nueva Zelanda. Así que es un momento decisivo para el deporte", comentó Pragnell a The New Zealand Herald.

El dirigente señaló que "es muy importante para nosotros" de cara al Mundial 2026, pues "traerán fútbol de alta calidad, y contar con profesionales del otro lado del mundo para prepararse contra nosotros es un logro enorme".

También valoró la visita de Chile para tener roce con un cuadro de Conmebol, pues "con los equipos sudamericanos, además de los costos de alojamiento, a menudo viene con un pequeño costo adicional, lo que a menudo ha actuado como una barrera para nosotros".

Pragnell además puntualizó que el FIFA Series considera dos partidos por selección, pese a reunir a cuatro equipos.

Aunque Chile y Finlandia asoman como las elecciones de los "All whites", en desmedro del también mundialista Cabo Verde, pero desde la NZF evitaron confirmar aún a La Roja como rival, pues tomarán la decisión final junto al entrenador Darren Bazeley y su cuerpo técnico.