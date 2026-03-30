Prensa neozelandesa y goleada a la Roja: "Victoria histórica"

Tras la goleada de Nueva Zelanda 4-1 ante la selección chilena este lunes por el FIFA Series, la prensa del país oceánico magnificó la victoria y la calificó como un resultado histórico para los locales.

El RNZ publicó que "los All Whites derrotaron a Chile, que jugaba con diez hombres, por 4-1, logrando una victoria histórica en su último partido en casa antes del Mundial de Fútbol".

"Una victoria que dará a los aficionados confianza en lo que este grupo puede lograr en la Copa Mundial de Fútbol", agregó.

En tanto, el New Zeland Herald siguió por la misma línea y destacó el impacto del resultado conseguido ante la Roja "Los All Whites hacen historia con una gran victoria sobre Chile". Además, recalcó que "superó con creces sus expectativas más optimista".

"Consiguieron su primera victoria sobre un equipo sudamericano, en 20 intentos, y lo hicieron con gran estilo, goleando a Chile por 4-1 en Eden Park", cerró.