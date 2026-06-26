Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago13.8°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Se cumplen 10 años del histórico bicampeonato de Chile en la Copa América

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Roja recordó la obtención de la Copa América Centenario 2016, conseguida ante Argentina en el MetLife Stadium.

Se cumplen 10 años del histórico bicampeonato de Chile en la Copa América
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena conmemoró este viernes los 10 años de la obtención de la Copa América Centenario 2016, título que quedó instalado como uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol nacional.

El 26 de junio de 2016, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Chile volvió a tocar la gloria ante Argentina y se consagró bicampeón de América, luego de repetir la hazaña conseguida un año antes en el Estadio Nacional.

La Roja recordó la jornada a través de sus redes sociales, donde destacó que aquella generación "cambió la historia para siempre" y le regaló al país "una alegría eterna", mientras la cuenta oficial de la Copa América también resaltó el aniversario de un título histórico.

El equipo chileno dirigido por Juan Antonio Pizzi levantó el trofeo tras imponerse en definición a penales, en una final inolvidable que reforzó el lugar de la denominada Generación Dorada entre las páginas más importantes del deporte chileno.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada