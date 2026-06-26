Se cumplen 10 años del histórico bicampeonato de Chile en la Copa América

La selección chilena conmemoró este viernes los 10 años de la obtención de la Copa América Centenario 2016, título que quedó instalado como uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol nacional.

El 26 de junio de 2016, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Chile volvió a tocar la gloria ante Argentina y se consagró bicampeón de América, luego de repetir la hazaña conseguida un año antes en el Estadio Nacional.

La Roja recordó la jornada a través de sus redes sociales, donde destacó que aquella generación "cambió la historia para siempre" y le regaló al país "una alegría eterna", mientras la cuenta oficial de la Copa América también resaltó el aniversario de un título histórico.

El equipo chileno dirigido por Juan Antonio Pizzi levantó el trofeo tras imponerse en definición a penales, en una final inolvidable que reforzó el lugar de la denominada Generación Dorada entre las páginas más importantes del deporte chileno.