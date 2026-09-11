Sifup recordó gestiones de "Chamaco" Valdés por Hugo Lepe tras detención en dictadura

A partir de la conmemoración de los 53 años, el Sindicato de Futbolistas Profesionales usó sus redes sociales para recordar la figura de Francisco "Chamaco" Valdés, quien días después del golpe de Estado de 1973 se enfrentó a la recién instaurada dictadora para ir en rescate de su colega Hugo Lepe.

Tras el 11 de septiembre de 1973, el régimen militar detuvo a miles de personas por su vinculación o presunta simpatía con el gobierno de la Unidad Popular. Entre los arrestados estuvo Lepe, mundialista con la selección chilena en 1962, formado en Universidad de Chile y entonces presidente del Sifup, quien además ejercía como arquitecto en el Ministerio de Obras Públicas y militaba en el Partido Socialista.

Lepe pasó de defender la camiseta nacional sobre el césped de Ñuñoa a convertirse en uno de los cientos de prisioneros políticos en el Estadio Nacional, recinto utilizado como centro de detención y tortura por las fuerzas armadas.

Ante la incertidumbre sobre su paradero, "Chamaco" Valdés —ídolo de Colo Colo y capitán de la selección chilena— no se quedó de brazos cruzados. Consciente de la gravedad del contexto y de las protestas internacionales, el volante aprovechó su estatus deportivo para interceder directamente ante las autoridades militares y exigir información y ayuda para su compañero de profesión.

El hecho coincidió con uno de los pasajes más complejos del balompié criollo: la previa del denominado "partido fantasma" de noviembre de 1973 frente a la Unión Soviética (que no se presentó a jugar en el coliseo ñuñoíno), donde el propio Valdés anotó el simbólico gol que selló la clasificación de Chile al Mundial de Alemania 1974.

Mira acá el registro realizado por el Sifup