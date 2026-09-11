Eyzaguirre: "Trump realmente es una desgracia, y su embajador es otra desgracia"

El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) calificó en El Primer Café como "una desgracia" tanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como a su representante en Chile, Brandon Judd.

"Dado que no tenemos elecciones por estos lados, yo tengo los dedos cruzados con las elecciones (medio término) de Estados Unidos, a ver si le va mal al señor Trump, que es una desgracia para el mundo, y su embajador es su mejor expresión", señaló Eyzaguirre en Cooperativa.

A propósito del último impasse del representante norteamericano, comentó: "Venir al país y decir que él tiene información de que la crisis social tuvo que ver con grupos activistas de izquierda... ¿No se llama espionaje? ¿Por qué puede tener información él que no tenga la policía chilena? Este señor es una desgracia, realmente".

"¿Por qué (Trump y los suyos) no se preocupan mejor de arreglar la escoba que tienen en el mundo? Porque ahora los israelíes, con el apoyo de los Estados Unidos, se están metiendo con Siria y con Turquía, y el petróleo Brent está arriba de los 100 dólares"; todo esto sin contar las "invasiones, como en el caso de Irán o Venezuela".

"Realmente este señor Trump es una desgracia, y su embajador acá, otra", insistió Eyzaguirre, que criticó, a la vez, la actitud "autocomplaciente" con que la derecha está enfrentando las tensiones con Argentina, al celebrar la declaración que firmó Milei sobre el Estrecho de Magallanes.

"Es como que te peguen una cachetada, retiran la mano y tú te das por satisfecho, (cuando) ellos partieron ofendiendo", cuestionó.

"Yo encuentro, francamente, que entre Argentina y Estados Unidos nos están tocando la oreja bastante habitualmente, como se decía en el colegio, y nosotros estamos muy, muy calladitos", sentenció.

Monckeberg: "El embajador no tiene vuelta"

También opinó sobre estos temas el extimonel RN Cristián Monckeberg, quien consideró que "lo del embajador de Estados Unidos no tiene vuelta".

Judd "ha sido contumaz en sus opiniones", y debiendo ser más cauto, todo indica que "no tiene vuelta, que va a seguir con sus floridas e intensas declaraciones, y va a sacar roncha cada cierto tiempo".

"Parece que vamos a tener que acostumbrarnos... No se puede hacer mucho más", lamentó el extimonel en El Primer Café.