Una prueba de fuego: La Roja medirá su nivel ante la potencia mundialista de Portugal

La selección chilena, dirigida por Nicolás Córdova, desafía este sábado desde las 13:45 horas (17:45 GMT) en el Estadio Nacional de Oeiras a Portugal, con la estrella Cristiano Ronaldo a la cabeza, en un amistoso de la fecha FIFA de junio, preparatorio para los lusos antes del Mundial 2026 en Norteamérica.

Para La Roja, es una prueba ante un rival de primer orden mundial, y servirá para medir el nivel de los seleccionados chilenos, que están liderando una renovanción de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

En sus últimos amistosos, Chile quedó con sensaciones encontradas: En marzo pasado, venció por 4-2 a Cabo Verde, pero perdió por 4-1 con Nueva Zelanda. Por ese motivo, el objetivo ante los lusos es evitar errores y amargar a los portugueses ante sus hinchas.

Para el partido, el técnico Córdova ha trabajado con distintas formaciones y la incertidumbre está instalada sobre cuál será la oncena titular definitiva, considerando que suele hacer cambios de última hora antes de los encuentros.

Una de las formaciones que probó el DT fue con Thomas Gillier; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Víctor Felipe Méndez; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

Y también ensayó otra oncena con Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Igor Lichnovsky, Iván Román, Diego Ulloa; Rodrigo Echeverría, Matías Sepúlveda, Lautaro Millán; Darío Osorio, Iván Morales y Clemente Montes.

Además, durante la semana también trabajó con Brayan Cortés en el arco, por lo que la última palabra la tendrá Córdova cuando se anuncie la formación una hora antes del amistoso.

Portugal, por su lado, eligió a Chile como rival debido a que jugará ante Colombia en el Grupo K de la Copa del Mundo, al igual que República Democrátia del Congo, que espera sede en alguna parte de Europa para poder jugar también con La Roja, el martes 9 de junio.

El cuadro luso, dirigido por Roberto Martínez, quiere sumar confianza y empezar con buen pie su gira de despedida, ya que tendrán otro partidos más en casa antes de viajar a Norteamérica, el miércoles ante Nigeria en Leiria.

La formación será estelar, con jugadores de los mejores equipos del orbe: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Días, Goncalo Inacio, Diogo Dalot; Ruben Neves, Samuel Costa, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.

El duelo será transmitido por Chilevisión en TV abierta, en ESPN en TV cable y en Disney+Premium en el streaming.

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