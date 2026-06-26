Vidal aún espera un llamado de La Roja: "Estoy trabajando al máximo"

El volante de Colo Colo e histórico de la selección chilena, Arturo Vidal, participó en la conmemoración de los 10 años de la obtención de la Copa América Centenario y aseguró que todavía mantiene la ilusión de volver a vestir la camiseta de La Roja.

"Siempre está en el corazón vestir la camiseta de la selección. Lo más importante para un jugador es vestir la camiseta de Chile, así que estoy trabajando al máximo. Ojalá se me dé la oportunidad y si no, de afuera poder apoyar y en un futuro quién sabe quién dice que no sea el entrenador de la selección", declaró el mediocampista.

Vidal también respondió ante la consulta sobre su vigencia y apuntó al presente que vive en Colo Colo: "Si me has visto los partidos, no creo que esté mal, ¿o no?", lanzó, antes de remarcar que en otras selecciones los referentes siguen teniendo un lugar más allá de la edad.

"Si vas selección a selección, están siempre los mejores, no importa la edad, porque los que tienen más edad le dan un peso importante al equipo. Y todos lo sabemos", sostuvo el bicampeón de América.

El "King" además pidió claridad sobre el próximo proceso de la selección chilena y apuntó a la necesidad de definir pronto al nuevo entrenador: "Falta un entrenador que llegue o que lo nombren y de ahí trabajar todos juntos para volver a sacar el fútbol chileno adelante", afirmó.

En medio del recuerdo por el título conseguido hace una década, Vidal también expresó su deseo de que las nuevas generaciones puedan repetir una hazaña similar: "Hay mucho talento acá en Chile al que se le puede sacar mucho jugo y podemos volver a ganar otra Copa América", cerró.