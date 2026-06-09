[VIDEO] Darío Osorio anotó un golazo con espectacular remate ante RD Congo

El volante Darío Osorio se inscribió con un gran gol en el amistoso de la selección chilena ante RD Congo, disputado en Orleans sin público, con el que dejó 1-0 el marcador a favor de la Roja.

El futbolista de Midtjylland clavó un zurdazo desde fuera del área, inatajable para el arquero Lionel Mpasi.

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