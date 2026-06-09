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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] Darío Osorio anotó un golazo con espectacular remate ante RD Congo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El volante clavó un tiro desde fuera del área y dejó 1-0 el duelo ante los africanos.

[VIDEO] Darío Osorio anotó un golazo con espectacular remate ante RD Congo
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El volante Darío Osorio se inscribió con un gran gol en el amistoso de la selección chilena ante RD Congo, disputado en Orleans sin público, con el que dejó 1-0 el marcador a favor de la Roja.

El futbolista de Midtjylland clavó un zurdazo desde fuera del área, inatajable para el arquero Lionel Mpasi.

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