[VIDEO] Gonzalo Tapia marcó el gol del honor para La Roja ante Nueva Zelanda

La Roja tuvo su gol del honor en el minuto 83 del partido ante Nueva Zelanda, con una gran anotación de Gonzalo Tapia, tras un pelotazo del arquero Lawrence Vigouroux.

Tapia, formado en la UC y actualmente en Sao Paulo, controló en el contragolpe, amagó para eludir a un defensa rival y remató de zurda para el descuento ante los locales, que ganaron por 4-1 en Auckland.

Revisa el gol del honor de Tapia: