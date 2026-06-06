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[VIDEO] Lucas Cepeda marcó el gol del honor de La Roja ante Portugal
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El formado en Santiago Wanderers sacó un zurdazo que sorprendió a Rui Silva.
El formado en Santiago Wanderers sacó un zurdazo que sorprendió a Rui Silva.
Lucas Cepeda fue el encargado de anotar el descuento con el que La Roja cerró su 2-1 ante Portugal. El formado en Santiago Wanderers y actual jugador de Elche sacó un zurdazo que sorprendió al meta Rui Silva.