Marcelo Gallardo asumió la banca de Ecuador: Esperamos concretar un salto de calidad

El técnico argentino Marcelo Gallardo, flamante seleccionador de Ecuador, aseguró este jueves su objetivo al frente de la Tri será ayudar a que dé el salto de calidad que la hinchada de ese país espera para competir por ganar torneos, con un juego que no solo lo identifique a él, sino también al resto del país.

Durante su presentación oficial como seleccionador de Ecuador, 'El Muñeco' Gallardo adelantó que buscará "construir un equipo que intente ir al frente y que se destaque".

"No solo es el talento, también el convencimiento para competir en igualdad de condiciones contra cualquier potencia del fútbol mundial. Ecuador tiene esos niveles como para lograrlo. Es cuestión de trabajarlo, asimilarlo y convencerse de que se puede lograr un equipo competitivo ante cualquier selección", argumentó Gallardo.

"Todo el pueblo ecuatoriano está esperando ese salto de calidad porque ve una buena selección de futbolistas y de talento que siguen surgiendo y llenando otras ligas en el mundo. Para eso venimos a ayudar", añadió el técnico, cuyo contrato será hasta 2030.

Gallardo incidió en que "las características de los futbolistas indican que están con esa necesidad de ir un escalón más arriba" y remarcó que se centrará mucho en buscar a nuevos futbolistas que puedan mantener ese nivel de la selección o incluso superarlo.

"Estoy convencido de que no solamente tienen una gran calidad en la actualidad y representación en grandes equipos en el mundo, pero también un gran potencial para seguir haciéndolo, y para que jugadores puedan llegar clubes de las principales ligares europeas", indicó.

Respecto a su primera lista de convocados, que deberá presentar este fin de semana para una gira por Corea del Sur y Japón, Gallardo anticipó que llamará nuevamente a los futbolistas que disputaron el último Mundial, a excepción de aquellos que ya se hayan retirado de la selección o estén lesionados.

"También iremos observando a aquellos jóvenes que empujan de atrás y que quieren tener presencia. Los iremos trayendo para que sepan lo que es representar a una selección y la exigencia que eso va a tener", apuntó.

Gallardo consideró que la gira por Corea del Sur y Japón permitirá que tanto cuerpo técnico como jugadores se vayan conociendo, mientras que evitó anticipar en qué lugar escogerá para ser local en las eliminatorias para el Mundial de 2030, si en la altitud de la capital Quito o en el calor tropical de Guayaquil.