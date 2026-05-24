Omar Carabalí quedó fuera de la nómina de Ecuador para amistoso ante Arabia Saudita

La selección de Ecuador entregó una convocatoria de 34 jugadores para el amistoso del 30 de mayo ante Arabia Saudita, en la recta final de su preparación para el Mundial, con una ausencia importante: El arquero de O'Higgins Omar Carabalí no integra la nómina de Sebastián Beccacece.

La lista tampoco cuenta para este partido con Piero Hincapié ni Willians Pacho, quienes disputarán la final de la Liga de Campeones con Arsenal y París Saint-Germain, respectivamente. Ambos quedarán a disposición del técnico argentino desde el 1 de junio, mientras el cuerpo técnico espera hasta el límite permitido por la FIFA para definir la nómina mundialista.

En el caso de Carabalí, tiene un compromiso agendado con O'Higgins para el 31 de mayo, ante Everton, por la Liga de Primera.

Entre los convocados destacan Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Enner Valencia, Kendry Páez y Alan Franco.

Ecuador enfrentará a Arabia Saudita en Harrison, Nueva Jersey, y luego jugará ante Guatemala el 7 de junio en Columbus, antes de encarar el Mundial en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Lista de convocados de Ecuador

Porteros:

Hernán Galíndez (Huracán-ARG)

Moisés Ramírez (Kifisia-GRE)

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Christian Loor (Botafogo-BRA)

Defensores:

Pervis Estupiñán (Milán-ITA)

Joel Ordóñez (Brujas-BEL)

Félix Torres (Internacional-BRA)

Deinner Ordóñez (Independiente del Valle)

Fricio Caicedo (Liga de Quito)

Jackson Porozo (Tijuana-MEX)

José Hurtado (Bragantino-BRA)

Ángelo Preciado (Atlético Mineiro-BRA)

Volantes:

Moisés Caicedo (Chelsea-ING)

Malcon Dacosta (Bournemouth-ING)

Luis Fragozo (Emelec)

Anthony Valencia (Royal Antwerp-BEL)

Denil Castillo (Midtjylland-DIN)

Edersson Castillo (Liga de Quito)

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Darwin Guagua (Independiente del Valle)

Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA)

Pedro Vite (Pumas-MEX)

Kendry Páez (River Plate-ARG)

Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA)

Yaimar Medina (Genk-BEL)

Delanteros: