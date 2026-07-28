[VIDEO] Cucurella cumplió su promesa y se tatuó la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial

Los festejos por el reciente título de la selección española no se detienen en medio del clima de euforia tras la conquista en el Mundial, el lateral Marc Cucurella cumplió la llamativa promesa que realizó: se tatuó el rostro del director técnico Luis de la Fuente.

El ahora futbolista de Real Madrid compartió la imagen en sus redes sociales posando junto a Ganga, el afamado artista responsable del diseño. El tatuador es ampliamente reconocido en el mundo del deporte y el espectáculo por haber trabajado con figuras de la talla de LeBron James, Carlos Alcaraz y Georgina Rodríguez.

Aunque Cucurella había anticipado que se trataría de un diseño de tamaño moderado pero plenamente visible, la decisión de inmortalizar al adiestrador riojano sorprendió a los fanáticos.

De esta manera, Cucurella se transforma en el primer integrante de la plantilla en cumplir públicamente su palabra, tomando la delantera frente a otros compañeros como Pedri, Gavi, Ferran Torres y la joya Lamine Yamal, quienes también habían prometido gestos especiales si se coronaban campeones.

La imagen del jugador junto a su nuevo tatuaje ya se ha vuelto viral en redes sociales, consolidándose como uno de los símbolos más pintorescos de los festejos de la "Roja" española.