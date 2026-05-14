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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección francesa

Camavinga quedó fuera de la lista de Francia para el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Didier Deschamps explicó la ausencia del jugador de Real Madrid por su complicada temporada.

Camavinga quedó fuera de la lista de Francia para el Mundial
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El mediocampista francés Eduardo Camavinga, jugador de Real Madrid, quedó fuera de la lista de 26 convocados de Francia para el próximo Mundial, nómina que tendrá a su compañero Kylian Mbappé como principal figura.

El seleccionador Didier Deschamps justificó la ausencia del volante al señalar que "sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones", aunque remarcó que Camavinga "es todavía joven" y dijo entender la decepción del futbolista por perderse la cita planetaria.

Entre las principales novedades de Francia aparecen el portero Robin Risser y el delantero Jean-Philippe Mateta, mientras que Deschamps afrontará su último gran torneo al mando de los "bleus", cargo que ocupa desde 2012 y que dejará después del Mundial.

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