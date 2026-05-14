Camavinga quedó fuera de la lista de Francia para el Mundial

El mediocampista francés Eduardo Camavinga, jugador de Real Madrid, quedó fuera de la lista de 26 convocados de Francia para el próximo Mundial, nómina que tendrá a su compañero Kylian Mbappé como principal figura.

El seleccionador Didier Deschamps justificó la ausencia del volante al señalar que "sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones", aunque remarcó que Camavinga "es todavía joven" y dijo entender la decepción del futbolista por perderse la cita planetaria.

Entre las principales novedades de Francia aparecen el portero Robin Risser y el delantero Jean-Philippe Mateta, mientras que Deschamps afrontará su último gran torneo al mando de los "bleus", cargo que ocupa desde 2012 y que dejará después del Mundial.