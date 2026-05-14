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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección francesa

Dembélé, Mbappé y Doué al frente: Francia anunció su nómina para el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Didier Deschamps reveló su convocatoria definitiva para la cita planetaria en Norteamérica.

Dembélé, Mbappé y Doué al frente: Francia anunció su nómina para el Mundial 2026
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Este jueves, a través de una conferencia de prensa y publicaciones en redes sociales, la selección francesa de fútbol confirmó su lista final de 26 convocados para la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La nómina de Didier Deschamps tendrá a los campeones en 2018 Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, junto a la joven estrella de PSG Désire Doué, a la cabeza; además de otros nombres reconocidos como Théo Hernandez y K'Golo Kanté.

Dentro de las ausencias destacaron principalmente las de los volantes Eduardo Camavinga, de Real Madrid, y Corentin Tolisso, de Olympique de Marsella.

Por otro lado, se confirmó la ausencia del arquero de PSG Lucas Chevalier, quien sufrió una lesión muscular hace un par de semanas.

Francia conformará el Grupo I, debutando ante Senegal el martes 16 de junio (15:00). Luego, se enfrentará a Irak el lunes 22 (15:00) y Noruega el viernes 26 (15:00)

- Repasa la convocatoria de Francia para el Mundial:

Arqueros

  • Mike Maignan (AC Milan)
  • Robin Risser (RC Lens)
  • Brice Samba (Stade Rennes)

Defensores

  • Lucas Digne (Aston Villa)
  • Malo Gusto (Chelsea)
  • Lucas Hernandez (PSG)
  • Théo Hernandez (Al Hilal)
  • Ibrahima Konaté (Liverpool)
  • Jules Koundé (FC Barcelona)
  • Maxence Lacroix (Crystal Palace)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Mediocampistas

  • N'Golo Kanté (Fenerbahce)
  • Manu Koné (AS Roma)
  • Adrien Rabiot (Juventus)
  • Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
  • Warren Zaire-Emery (PSG)

Delanteros

  • Maghnes Akliouche (AS Mónaco)
  • Bradley Barcola (PSG)
  • Rayan Cherki (Manchester City)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Désire Doué (PSG)
  • Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Marcus Thuram (Inter de Milán)

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