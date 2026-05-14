Dembélé, Mbappé y Doué al frente: Francia anunció su nómina para el Mundial 2026
Didier Deschamps reveló su convocatoria definitiva para la cita planetaria en Norteamérica.
Didier Deschamps reveló su convocatoria definitiva para la cita planetaria en Norteamérica.
Este jueves, a través de una conferencia de prensa y publicaciones en redes sociales, la selección francesa de fútbol confirmó su lista final de 26 convocados para la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
La nómina de Didier Deschamps tendrá a los campeones en 2018 Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, junto a la joven estrella de PSG Désire Doué, a la cabeza; además de otros nombres reconocidos como Théo Hernandez y K'Golo Kanté.
Dentro de las ausencias destacaron principalmente las de los volantes Eduardo Camavinga, de Real Madrid, y Corentin Tolisso, de Olympique de Marsella.
Por otro lado, se confirmó la ausencia del arquero de PSG Lucas Chevalier, quien sufrió una lesión muscular hace un par de semanas.
Francia conformará el Grupo I, debutando ante Senegal el martes 16 de junio (15:00). Luego, se enfrentará a Irak el lunes 22 (15:00) y Noruega el viernes 26 (15:00)
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