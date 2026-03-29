Francia continúo con su racha de triunfos tras vencer a Colombia en amistoso

La selección de Francia comienza a sentir ilusión de cara a la Copa del Mundo 2026, ya que este domingo venció por 1-3 a su símil de Colombia en un amistoso disputado en el Northwest Stadium de Landover, Estados Unidos.

El combinado dirigido por Didier Deschamps ya venía de imponerse con un jugador menos ante Brasil, así que decidió optar por una alineación alternativa que le dio frutos con los goles de Désiré Doué (29') y Marcus Thuram (41').

Pese a que Néstor Lorenzo probó variantes de cara al complemento, un doblete de Doué (56') terminó por extender las diferencias y el descuento de Jaminton Campaz (77') apenas sirvió para maquillar una opaca presentación.

En contraste a los galos, los "cafeteros" se llenaron de dudas de cara a la cita planetaria, puesto a que esta derrota se sumó a la que habían sufrido por 1-2 ante Croacia en el Camping World Stadium el pasado jueves.