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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección francesa

Macron llamó a Dembélé a enfocarse en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente francés saludó al plantel en Clairefontaine y compartió con Didier Deschamps y los 26 convocados.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó este martes a la selección francesa en Clairefontaine y llamó al delantero Ousmane Dembélé, flamante campeón de la Liga de Campeones con París Saint-Germain, a enfocarse en el Mundial.

"¿Qué tal, Ousmane? ¿Cómo estás? ¿Ya se recuperaron de las emociones del partido? Nos ponemos ya mismo a pensar en lo que viene", le dijo Macron al atacante, según consignó RMC Sport.

Ambos se habían visto dos días antes en el Palacio del Elíseo, durante la recepción al plantel de PSG por su segunda Champions consecutiva.

El mandatario llegó acompañado por Brigitte Macron, saludó al técnico Didier Deschamps y compartió con los 26 convocados, entre ellos Kylian Mbappé.

Francia, una de las favoritas para ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, debutará el 16 de junio ante Senegal y luego enfrentará a Irak y Noruega.

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