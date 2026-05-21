Harry Maguire quedó fuera de la nómina de Inglaterra para el Mundial 2026: "Estoy destrozado"

A través de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, el defensor Harry Maguire reveló que no fue convocado por Inglaterra para disputar la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.

Si bien la nómina se dará a conocer este viernes 22 de mayo, fue el propio zaguero quien adelantó la determinación del DT Thomas Tuchel.

"Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me han dejado sorprendido y destrozado por la decisión", expresó el jugador de un Manchester United que aseguró el tercer puesto de la Premier League.

"No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Les deseo a los jugadores todo lo mejor este verano", añadió.

El central de 33 años, mundialista en Rusia 2018 y Catar 2022, fue titular de Inglaterra hasta 2024, cuando se perdió la Eurocopa por lesión. Con la llegada de Tuchel al año siguiente no tuvo participación y volvió a jugar en la selección recién en los amistosos de la fecha FIFA de marzo.