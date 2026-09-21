Mancini: "Me siento en deuda con Italia, quiero recuperar a quienes se sienten traicionados"

El técnico de la selección de Italia, Roberto Mancini, aseguró este lunes en su primera rueda de prensa tras su regreso a la 'Azzurra' que su objetivo es recuperar a quienes se sienten traicionados y devolverla al lugar que merece, con un equipo que gane "jugando bien y dominando".

"Me siento en deuda, quiero recuperar a quienes se sienten traicionados: quiero ganar", afirmó Mancini en Coverciano, donde se concentra estos días la selección italiana antes del partido del viernes contra Bélgica por la Liga de Naciones.

El técnico reconoció que entiende el enfado de los aficionados después de las últimas decepciones de la selección, ausente del Mundial tres veces consecutivas, y consideró que la mejor forma de recuperar su confianza será con buenos resultados.

"Si un aficionado se siente traicionado puede enfadarse, es comprensible. Para recuperarlo tenemos que hacer las cosas bien y devolver a la selección al lugar que merece", señaló.

Mancini se mostró optimista ante su regreso y aseguró que afronta los próximos cuatro años con la intención de competir: "Estoy seguro de que algo conseguiremos en los próximos cuatro años. Nunca empiezo para perder".

"Parto para tener un equipo que domine, que juegue bien y que dé siempre el máximo. No siempre se puede ganar, pero nosotros saldremos para hacerlo", explicó.