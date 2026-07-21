Colgó los guantes: Guillermo Ochoa anunció su retiro tras jugar en su sexto Mundial

Este martes, el histórico portero mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional tras su participación en el Mundial 2026, donde hizo historia al disputar su sexta cita planetaria.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, "Memo" se despidió de la actividad, afirmando que "lo di todo, dejé todo en mis equipos y en mi selección. Hoy entrego mis guantes".

Además, el exfutbolista agradeció el cariño de cada persona que estuvo a lo largo de su etapa como jugador.

"Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México".

El guardameta culminó una larga trayectoria que contabilizó 22 años tras su debut por América en 2004, además de pasos por distintos clubes como Atlético San Luis, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana, AVS y AEL Limassol, último cuadro en el que militó.

Con México, se estrenó en 2005 y disputó 154 partidos bajo los tres palos, siendo nominado para los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

En total, Ochoa acumuló 942 partidos y ganó 11 títulos, además de lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.