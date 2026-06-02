¿Alineará Portugal a sus campeones de la Champions ante Chile?

El próximo sábado 6 de junio la selección chilena desafiará Portugal en el último desafío del elenco que lidera Cristiano Ronaldo con miras al Mundial de Norteamérica 2026.

Más allá de la presencia del histórico goleador en el duelo a disputarse en Oeiras, Portugal, las incógnitas del elenco luso pasan también por la presencia de los seleccionados que participaron de la última de la final de la Liga de Campeones con la camiseta de PSG.

Esto, sin embargo, parece está resuelto dado que Nuno Gomes, Joao Neves, Vitinha y Goncalo Ramos no estarán en el partido.

De hecho, el técnico español Roberto Martínez contó con casi todo el plantel, salvo Vítor Machado "Vitinha", Nuno Mendes, João Neves y Gonçalo Ramos, quienes se sumarán después del partido ante Chile tras conquistar la Liga de Campeones con París Saint-Germain.

El duelo está pactado para las 13:45 horas y tú lo podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl