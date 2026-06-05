Bernardo Silva dejó de lado a Chile y enfocó a Portugal en el Mundial

El volante portugués Bernardo Silva, figura de Manchester City, habló en la previa del amistoso entre Portugal y la selección chilena, pero centró su mirada en el Mundial 2026 y en las opciones del elenco luso en la cita planetaria.

"Ganar es un sueño, pero también una meta y una gran oportunidad. Y eso se debe al equipo que tenemos, a los años que llevamos juntos, porque es un equipo que, a pesar de tener muchos jugadores jóvenes, está muy bien preparado", expresó el mediocampista, quien destacó la mezcla entre experiencia y juventud del plantel.

Silva también ubicó a Portugal entre los candidatos al título y aseguró que su selección debe competir "de igual a igual" con potencias como Francia, España, Inglaterra y Argentina.

El amistoso ante Chile se jugará este sábado a las 13:45 horas en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras.