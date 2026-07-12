Diego Forlán asumirá como DT interino de Uruguay en reemplazo de Marcelo Bielsa

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, confirmó este domingo que el histórico exdelantero Diego Forlán asumirá la dirección técnica de la selección absoluta de Uruguay de forma interina hasta marzo de 2027, ocupando el lugar dejado por Marcelo Bielsa tras la última Copa del Mundo.

La decisión de establecer un interinato responde a que la AUF celebrará elecciones a fines de este año, por lo que la dirigencia optó por no comprometer un proyecto a largo plazo. Una vez cumplido el plazo en marzo de 2027, la federación evaluará si extiende el vínculo con el otrora atacante o inicia la búsqueda de un nuevo seleccionador.

El doble ganador de la Bota de Oro estará al frente del combinado uruguayo en los encuentros de fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre, además de los compromisos amistosos que se organicen de aquí a marzo de 2027.

De manera paralela, el exjugador de Atlético de Madrid y Villarreal asumirá la conducción de la selección sub 20 con miras al Campeonato Sudamericano de la categoría, que se disputará en enero de 2027.

"El Comité Ejecutivo de la AUF se decidió por Diego. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Él está ahora entusiasmado", señaló el timonel del fútbol uruguayo, Ignacio Alonso.

Esta será la tercera experiencia de Diego Forlán en los banquillos, tras registrar pasos previos en Peñarol durante 2020 (11 partidos) y en Atenas de San Carlos en la segunda división uruguaya en 2021 (12 partidos). Ahora, el mundialista asumirá la tarea de liderar la transición de la escuadra nacional tras el término del ciclo de Marcelo Bielsa.