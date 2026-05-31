Sin Luis Suárez: Marcelo Bielsa confirmó la nómina de Uruguay para el Mundial 2026

Este domingo, el entrenador Marcelo Bielsa oficializó la lista de jugadores de la selección uruguaya para disputar la Copa del Mundo 2026, con algunas decisiones llamativas.

La nómina de 26 futbolistas confirmó la ausencia del experimentado delantero Luis Suárez, quien tuvo roces y críticas públicas al DT, de las cuales posteriormente se retractó. A sus 39 años, Catar 2022 fue el último Mundial para el artillero de Inter Miami.

Además, se ratificó que Nahitan Nández quedó fuera del equipo pese a ser fijo en las Clasificatorias; situación que llevó a críticas contra Bielsa de la prensa e hinchas orientales por, presuntamente, informar al jugador vía mensaje de texto.

Fuera de ambas decisiones que ya asomaban, sorprendió la inclusión de Joaquín Piquerez, que se daba por descartado al lesionarse a fines de marzo en el amistoso de La Celeste e Inglaterra.

Por otro lado, nombres como Federico Valverde, Ronald Araujo y José María Giménez lideran la lista. Entre los referentes resalta el arquero Fernando Muslera y el que será su quinto Mundial, siendo el uruguayo con más participaciones en torneos de este tipo.

Uruguay se estrenará el 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudita. Seis días después se medirá con Cabo Verde y enfrentará el 26 de junio a España.

- Lista de convocados de Uruguay para el Mundial:

Arqueros:

Sergio Rochet (Internacional-BRA)

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata-ARG)

Santiago Mele (Monterrey-MEX)

Defensas:

Guillermo Varela (Flamengo-BRA)

Sebastián Cáceres (América-MEX)

Ronald Araujo (Barcelona-ESP)

José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP)

Santiago Bueno (Wolverhampton-ENG)

Mathías Olivera (Napoli-ITA)

Matías Viña (River Plate-ARG)

Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA)

Mediocampistas:

Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX)

Manuel Ugarte (Manchester United-ENG)

Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA)

Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE)

Maximiliano Araujo (Sporting Club-POR)

Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA)

Brian Rodríguez (América-MEX)

Agustín Canobbio (Fluminense-BRA)

Rodrigo Zalazar (Sporting Braga-POR)

Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG)

Federico Valverde (Real Madrid-ESP)

Delanteros: