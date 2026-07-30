Uruguay presentó emotivo video para anticipar el arribo oficial de Diego Forlán a la selección

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó este jueves un emotivo video para anticipar el arribo oficial del histórico Diego Forlán como director técnico del equipo nacional sub 20 e interino de la selección adulta.

En el comienzo del cortometraje, un periodista pregunta al mejor jugador del Mundial de 2010: "¿Y si te llaman? ¿Vas o no?". Y Forlán responde: "¿Cómo? ¿Sabés cómo voy?".

Posterior al diálogo, el video repasa los mejores momentos de "Cachavacha" jugando por la Celeste, destacando sus goles en Copas del Mundo, su gran actuación en Sudáfrica 2010 (en donde ganó el Balón de Oro del Mundial), y la Copa América que conquistó en 2011.

La pieza audiovisual también estuvo acompañada por un relato del fallecido escritor Eduardo Galeano, quien detalló la pasión en su país por el fútbol: "Cuando un niño uruguayo nace, lo primero que grita es gol".

El ciclo de Forlán en la selección empezará el lunes al mando de la sub 20, pensando en el Sudamericano del 2027, y también trabajará con la selección adulta de forma interna, tras la salida de Marcelo Bielsa después del fracaso en el Mundial 2026.

De acuerdo a la prensa uruguaya, Forlán será interino en los seis amistosos de fecha FIFA que jugará la selección mayor hasta que se designe al nuevo entrenador.

Forlán, de 47 años, tuvo una exitosa carrera como jugador en Sudamérica y Europa, destacando sus pasos por Independiente, Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Inter de Porto Alegre y Peñarol.

Como entrenador, fue DT de los aurinegros en 2020, y también dirigió a Atenas de la Segunda División uruguaya en 2021.