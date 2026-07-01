El Sifup creó una plataforma para denunciar malas prácticas médicas en el fútbol chileno

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) creó un canal de denuncias anómino para que jugadores y jugadoras puedan reportar, de manera confidencial, eventuales irregularidades relacionadas con procedimientos médicos, tratamientos o cualquier situación que pueda comprometer su integridad física.

Según informó el Sifup, la creación de esta plataforma responde a la preocupación por distintas prácticas detectadas en el fútbol chileno que "podrían vulnerar la seguridad sanitaria de los deportistas".

Este canal de denuncias busca "transformarse en una herramienta concreta para prevenir este tipo de situaciones, fortalecer la fiscalización y resguardar los derechos de los jugadores".

Este canal permitirá a los jugadores, de forma reservada, denunciar diversas situaciones como:

Infiltraciones o inyecciones realizadas por personas que no son médicos

Ausencia de médicos en entrenamientos o duelos oficiales

Administración de suplementos sin los controles exigidos por la normativa antidopaje

Negativas injustificadas para otorgar el alta deportiva

Y otras prácticas que puedan afectar la salud de los y las futbolistas.

"La salud de los futbolistas no admite improvisaciones. Ningún partido, ningún campeonato y ningún resultado justifican poner en riesgo la integridad física de un jugador. Con este canal queremos entregar una herramienta segura y confidencial para que los futbolistas puedan denunciar cualquier práctica que vulnere sus derechos o comprometa su bienestar", señaló Luis Marín, presidente del Sifup.

El Sifup, además, remarcó que esta plataforma no es solo para denunciar, sino también para "contribuir a erradicar prácticas que no tienen cabida en el fútbol profesional".

Por último, el Sifup recalcó que intervenciones realizadas por personas no autorizadas pueden constituir infracciones a la normativa sanitaria e incluso configurar el delito de ejercicio ilegal de la profesión médica.

"El Sifup hace un llamado a todos los futbolistas a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad, garantizando absoluta confidencialidad en el tratamiento de los antecentes. Porque en el fútbol profesional existe un principio que no admite excepciones: La salud del futbolista siempre debe estar primero", cerró el sindicato.

Los futbolistas que quieran realizar la denuncia, pueden hacerlo en este link.