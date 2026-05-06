¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Ecuador en el play-off para el Mundial femenino sub 17?

Tras una ajustada caída por penales en semifinales, La Roja femenina sub 17 volverá a la cancha para un último desafío en el Sudamericano: El play-off ante Ecuador por la clasificación al Mundial de Marruecos 2026.

El crucial compromiso para las dirigidas por Vanessa Arauz se disputará este sábado 9 de mayo, en horario por definir.

Tal como fue en el resto del torneo, la transmisión en señal abierta estará a cargo de Canal 13 a través de su señal 2, su sitio web oficial y 13go. En cable, quien tiene los derechos es DSports.

Cabe recordar que esta ronda de play-offs definen dos cupos mundialistas entre los perdedores de las semifinales y los terceros de grupo del Sudamericano, mientras los finalistas —Brasil y Argentina— ya tienen su lugar asegurado en la Copa Mundial.