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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 17

¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Ecuador en el play-off para el Mundial femenino sub 17?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Chile tendrá una segunda oportunidad para meterse en la cita planetaria.

¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Ecuador en el play-off para el Mundial femenino sub 17?
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Tras una ajustada caída por penales en semifinales, La Roja femenina sub 17 volverá a la cancha para un último desafío en el Sudamericano: El play-off ante Ecuador por la clasificación al Mundial de Marruecos 2026.

El crucial compromiso para las dirigidas por Vanessa Arauz se disputará este sábado 9 de mayo, en horario por definir.

Tal como fue en el resto del torneo, la transmisión en señal abierta estará a cargo de Canal 13 a través de su señal 2, su sitio web oficial y 13go. En cable, quien tiene los derechos es DSports.

Cabe recordar que esta ronda de play-offs definen dos cupos mundialistas entre los perdedores de las semifinales y los terceros de grupo del Sudamericano, mientras los finalistas —Brasil y Argentina— ya tienen su lugar asegurado en la Copa Mundial.

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