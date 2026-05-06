¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Ecuador en el play-off para el Mundial femenino sub 17?
Chile tendrá una segunda oportunidad para meterse en la cita planetaria.
Chile tendrá una segunda oportunidad para meterse en la cita planetaria.
Tras una ajustada caída por penales en semifinales, La Roja femenina sub 17 volverá a la cancha para un último desafío en el Sudamericano: El play-off ante Ecuador por la clasificación al Mundial de Marruecos 2026.
El crucial compromiso para las dirigidas por Vanessa Arauz se disputará este sábado 9 de mayo, en horario por definir.
Tal como fue en el resto del torneo, la transmisión en señal abierta estará a cargo de Canal 13 a través de su señal 2, su sitio web oficial y 13go. En cable, quien tiene los derechos es DSports.
Cabe recordar que esta ronda de play-offs definen dos cupos mundialistas entre los perdedores de las semifinales y los terceros de grupo del Sudamericano, mientras los finalistas —Brasil y Argentina— ya tienen su lugar asegurado en la Copa Mundial.