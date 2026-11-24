Universidad Católica confirmó este martes a los ocho equipos que disputarán la decimonovena edición de la Copa UC, campeonato juvenil internacional que se disputa por segundo año consecutivo y que se llevará a cabo entre el 9 y el 13 de diciembre en Claro Arena.

El cuadro de participantes estará integrado por cuatro selecciones nacionales, donde Argentina asoma como el vigente monarca junto a combinados de Uruguay, Perú y Japón.

Además de los planteles de Independiente del Valle de Ecuador, Racing Club de Argentina y Spartak de Moscú de Rusia, que competirán junto al anfitrión cruzado.

Esta nueva entrega del certamen formativo buscará al sucesor de la "albiceleste", elenco que se consagró en la edición de 2025 luego de superar por 2-1 a La Roja dirigida por Ariel Leporati.