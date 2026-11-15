La Roja sub 17 empató ante Japón en su último examen previo al Mundial

En su última prueba de fuego antes del arranque de la Copa del Mundo de la categoría, la selección chilena sub 17 consiguió un meritorio empate 1-1 frente a su similar de Japón, compromiso amistoso disputado este domingo en Emiratos Árabes Unidos.

El combinado dirigido técnicamente por Ariel Leporati debió remar desde atrás tras verse en desventaja durante la primera fracción por la apertura de la cuenta del elenco asiático.

Sin embargo, en el complemento los ajustes tácticos dieron resultado y encontraron premio gracias a la aparición del delantero de Colo Colo Felipe Raipán, quien saltó desde el banco de suplentes para conectar un certero cabezazo en la boca del arco y decretar la paridad definitiva para el elenco criollo.

Para este cruce, el cuerpo técnico nacional alineó una oncena inicial conformada por: Vicente Villegas; Esteban Páez, Antonio Cannoni, Baltazar Oróstica; Nicolás Marinetti, Rodrigo Catalán, Sebastián Melgarejo, Andher González, Martín Barrios; Amaro Pérez y Amaro Riveros.

Con este resultado, la escuadra nacional concluyó su etapa de fogueo internacional —que contempló además una caída 2-1 ante Venezuela y una gira europea por Croacia— y quedó lista para trasladarse a tierras qataríes para disputar el Mundial Sub 17, certamen que se llevará a cabo entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

Ahí el elenco nacional jugará ante Argelia, para luego verse las caras ante República Dominicana y Montenegro.