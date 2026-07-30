La Roja sub 17 tropezó en su segundo amistoso con Colombia rumbo al Mundial

La Roja sub 17 cerró su ciclo de amistosos con Colombia, a modo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la categoría, con un traspié de 2-1 este jueves en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay".

Luego de haber ganado su primer duelo por un abultado 4-1 en La Florida, Chile inició en desventaja con la apertura de la cuenta anotada por Matías Caicedo para los "cafetaleros".

El elenco nacional, bajo la mirada de Claudio Bravo y Mauricio Isla en el público, logró el empate transitorio gracias al cabezazo de Joaquín Muñoz.

Sin embargo, Colombia se quedó con la victoria mediante el gol decisivo de Luis Maturana.

Pese a los dispares resultados en ambos amistosos con Colombia, los dirigidos por Ariel Leporati siguen sumando rodaje en miras al Mundial que se jugará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.