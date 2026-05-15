Sebastián Melgarejo recibió reconocimiento en Talcahuano por su presencia en la Sub 17

El jugador de Huachipato Sebastián Melgarejo fue reconocido por el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, debido a su importante participación en la selección chilena Sub 17 y al desarrollo que ha tenido en el elenco "acerero".

El club de la usina destacó el homenaje a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del futbolista en compañía de su madre durante la ceremonia realizada en la comuna porteña.

"Felicidades Seba, a seguir así", publicó Huachipato en el mensaje dedicado a Melgarejo, quien sigue sumando experiencias en su proceso formativo junto al cuadro siderúrgico y en el ámbito de las selecciones menores de Chile.