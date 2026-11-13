Será rival de Chile: República Dominicana reemplazará a EE.UU. en el Mundial sub 17

La selección de República Dominicana competirá por primera vez en un Mundial de Fútbol sub 17, anunció la FIFA este jueves, luego de que Estados Unidos renunciara a su participación en la cita de Catar por asuntos de seguridad, y será rival de Chile en el Grupo J de la competición.

La FIFA informó este jueves en un comunicado que el país caribeño completará los 48 equipos que animarán el Mundial, a celebrarse desde el próximo 19 de noviembre al 13 de diciembre.

La participación dominicana se fundamenta en que obtuvo el segundo lugar en las eliminatorias del Grupo E de la Concacaf en febrero pasado, precisamente tras empatar 1-1 con los estadounidenses, que avanzaron al Mundial por la diferencia de goles.

"La FIFA espera con entusiasmo dar la bienvenida a la República Dominicana a Catar, mientras los equipos participantes se preparan para el inicio del torneo el jueves 19 de noviembre", dijo la organización.

La Comisión de Competiciones Juveniles Masculinas ha confirmado a la Federación Dominicana de Fútbol como la federación miembro participante, tras consultar con Concacaf y de conformidad con el artículo 6, apartado 8, del Reglamento de la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Catar, agregó la información.

El elenco caribeño jugará el próximo 24 de noviembre ante la Roja en un duelo a disputarse desde las 11:30 horas.