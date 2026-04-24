Sub 17 argentino que insultó a Colombia ofreció disculpas públicas

Julio Coria, jugador de la selección argentina sub 17, ofreció disculpas públicas luego de la polémica generada por sus declaraciones tras la final del Sudamericano, en la que Colombia se impuso ante el combinado albiceleste.

En un registro difundido por los canales oficiales del seleccionado trasandino, el futbolista dirigió sus excusas a los jugadores rivales, al cuerpo técnico colombiano, al pueblo de ese país, a la Conmebol y a los hinchas presentes, después del revuelo que causaron sus dichos posteriores al partido, cuando afirmó que "yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort* como lo hacemos siempre".

"Hola, buen día, soy Julio Coria, jugador de la selección argentina sub 17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, al entrenador, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol. A la hinchada que estuvo ahí. No fue mi intención poder decir esa palabra, pero estuve muy enojado por temas del fútbol, ellos nos ganaron bien, fue un buen equipo. Solo eso, pedir disculpas de corazón", expresó.