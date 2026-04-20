"Les vamos a romper el...": Seleccionado sub 17 de Argentina lanzó polémica frase a Colombia

El futbolista argentino Felipe Echenique, jugador de la selección Argentina sub 17, lanzó una controvertida "advertencia" contra Colombia tras la derrota en la final del Sudamericano Sub 17, disputado en Paraguay, donde el cuadro "cafetero" se impuso por 4-0.

Tras el partido, el jugador expresó su molestia por lo ocurrido en cancha y anticipó un posible reencuentro en el próximo Mundial de la categoría.

"Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort* como lo hacemos siempre", afirmó.

El encuentro estuvo marcado por la tensión, con empujones, discusiones e incluso tres expulsiones en el conjunto argentino, que terminó con ocho jugadores en cancha, en medio de un cierre cargado de frustración.

Más allá del resultado, tanto Argentina como Colombia clasificaron al Mundial Sub 17 que se disputará en Catar, instancia en la que podrían volver a enfrentarse.