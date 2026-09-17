En Real Madrid sub 20 destacaron a S. Wanderers: "Es un equipo muy duro y físicamente fuerte"

En la antesala de la histórica Copa Intercontinental sub 20 2026, dos de las figuras de Real Madrid destacaron a Santiago Wanderers y el desafío que significará enfrentar al monarca de la Copa Libertadores sub 20 este sábado 19 de septiembre en el "Santiago Bernabéu" (07:30 horas de Chile).

El mediocampista Jorge Cestero, quien ya ha tenido acción con el primer equipo esta temporada, dijo a Real Madrid TV que "Santiago Wanderers es un equipo muy duro y físicamente son muy fuertes".

"Sabemos que vienen haciendo las cosas bien y que tenemos que salir al cien por cien si queremos ganar, que sería una alegría tremenda. Todo el mundo quiere ganar cosas y terminar con este título sería impresionante para todos", sumó.

Asimismo, el integrante del equipo que ganó la UEFA Youth League en la pasada temporada adelantó que "afrontamos la final con mucha emoción. Es un partido que a todo el mundo le gusta jugar, más en el 'Bernabéu', y tenemos muchísimas ganas de que empiece ya. Cuando ganamos la Youth League fuimos un equipo muy sano, un grupo muy bueno, y tenemos que trasladar al sábado lo mismo que hicimos allí".

Por su parte, el extremo Yeremaiah Ramos afirmó que el elenco caturro "va a ser un rival muy difícil porque ganó la Libertadores frente a Flamengo, pero nosotros también tenemos que saber manejar los momentos del partido, controlar los nervios y vamos a por la Copa".

Con respecto al compromiso del sábado, el oriundo de la ciudad hispana de Guadalajara sostuvo que "tenemos muchísimas ganas y vamos a dejarnos todo. El míster solo nos ha pedido que seamos nosotros mismos, que hagamos todo lo que llevamos haciendo hasta ahora".