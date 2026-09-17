Con el tradicional corte de cinta y un pie de cueca encabezado por el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, y la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, se dio por inaugurada oficialmente La Pampilla de Coquimbo, considerada la fiesta más grande de Chile.

El evento se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre y reúne a miles de asistentes que disfrutan de la gastronomía, el comercio y los tradicionales camping en los cerros del recinto.

En su intervención, Manouchehri destacó el carácter "solidario y de reactivación" de esta edición, subrayando que busca servir como un impulso para los emprendedores y la economía local tras los daños provocados por el temporal registrado en julio.

"Una señal importante para todo Chile es que vean a Coquimbo poniéndose de pie", afirmó el jefe comunal.

La jornada inaugural, realizada al aire libre en la pérgola de La Pampilla, contó con la presentación principal del cantante argentino Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga, evento que pese a algunos leves chubascos no logró opacar el entusiasmo de los asistentes.

Las celebraciones continuarán en el escenario monumental con una parrilla artística que combina música, folklore y humor con entradas generales de 2.000 pesos por persona y acceso vehicular de 10.000 (incluido el conductor), mientras que los adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida cuentan con ingreso liberado.

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