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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 20

[VIDEO] Los goles que catapultaron a Wanderers a la final de la Libertadores sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Christian Silva fue la gran figura del elenco caturro.

[VIDEO] Los goles que catapultaron a Wanderers a la final de la Libertadores sub 20
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Santiago Wanderers se instaló en la final de la Copa Libertadores sub 20, luego de conquistar una remontada de 2-1 frente a Palmeiras de Brasil y lo hizo con un doblete de Christian Silva.

Recuerda que la gran final se disputará este domingo 22 de marzo ante Flamengo.

Mira acá las anotaciones caturras

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