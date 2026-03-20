[VIDEO] Los goles que catapultaron a Wanderers a la final de la Libertadores sub 20
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Christian Silva fue la gran figura del elenco caturro.
Christian Silva fue la gran figura del elenco caturro.
Santiago Wanderers se instaló en la final de la Copa Libertadores sub 20, luego de conquistar una remontada de 2-1 frente a Palmeiras de Brasil y lo hizo con un doblete de Christian Silva.
Recuerda que la gran final se disputará este domingo 22 de marzo ante Flamengo.
Mira acá las anotaciones caturras