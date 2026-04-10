[VIDEO] Perú quedó con ocho jugadores: La insólita expulsión en el Sudamericano sub 17

Perú quedó eliminado del Sudamericano sub 17 tras caer por 1-0 ante Venezuela en la cuarta fecha, pero además del resultado lo que llamó la atención fueron las tres expulsiones en el conjunto albirrojo.

La primera tarjeta roja llegó apenas a los nueve minutos, por un codazo de Gonzalo Pérez en un salto a cabecear. Poco después, a los 14', Santiago Sánchez puso el solitario gol de la Vinotinto.

El conjunto peruano perdió el control al quedar con cero puntos en el torneo (pues quedó libre para la última jornada grupal) y Geray Motta fue expulsado a los 90+3' por insultar al árbitro.

Sin embargo, la expulsión más insólita fue la que dejó a Perú con ocho jugadores: José Aranda pisó alevosamente en el trasero a un caído Piero García, todo justo frente al juez de línea.